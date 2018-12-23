柯市府人事再異動？ 林洲民：有人說把我移開大巨蛋較易通過

2018-12-23 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕媒體報導台北市小內閣傳將有最新人事案，都發局長林洲民將異動，由台中市秘書長黃景茂出任都發局長，觀傳局則由市府發言人劉奕霆兼任。而林洲民今（23）日凌晨於臉書發文表示，在過去兩週親耳聽到有人說：「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過！」

據《聯合報》報導，北市府都發局長將由台中市秘書長黃景茂出任；地政局則是由台中地政局長張治祥接掌；觀傳局長由市府發言人劉奕霆接任，有新人選前可能會兼任發言人一職；文化局則由商業處長蔡宗雄出任。對此報導，劉奕霆昨（22）晚未證實此人事調整，僅表示近日將統一對外公布。

而林洲民今日凌晨於臉書發文，疑似對此消息抗議，表示自己在過去兩個星期親眼看見、親耳聽到有人說：「把林洲民移開，大巨蛋審查，比較容易通過」。林洲民說，自己留下來，大巨蛋審查通過，是台北人的福氣，是台灣人的福氣。「有心人士，請不要策動『趙友友友友』們把我趕走」、「我們明明都是台北人及台灣人的朋友，不是嗎！我，林洲民，愛台北，愛台灣，應該和所有的YO-YO們，完全一致」

林洲民表示，自己此刻發這篇FB，是「對台灣的放話新聞風格最嚴重的抗議」。

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