賴清德辭意仍堅 總統及各界盼他留任

2018-12-22 17:10

〔記者李欣芳／台北報導〕據悉，儘管目前各界人士慰留行政院長賴清德的聲浪高，但賴揆要再度請辭，擬於明年1月立法院審完中央政府總預算後走人的態度仍然堅定，知情官員今天下午表示，賴揆對民進黨在九合一選舉的大敗相當自責，目前主要掛念的是總預算尚未審完，不過，蔡英文總統近來仍不放棄留人，透過多方管道的遊說要賴揆留任。

行政院發言人谷辣斯・尤達卡（Kolas Yotaka）下午受訪表示，賴院長對個人去留的態度，就像12月6日記者會所說的，並沒有改變，不過，她坦言說，目前包括企業界、民間社團等各界許多人士的意見在內，「大家都希望賴院長留任！」

賴揆12月6日召開記者會表示，未來時間一到，他會堅定離開，不會讓敗選檢討流為空言。

黨政人士指出，蔡英文總統這段期間透過各種私下溝通管道，包括透過民進黨立委，盼能留住賴揆，總統日前與民進黨立委在敗選後的檢討座談會，席間提及行政、立法的互動，蔡總統提及，既然民進黨立委與行政院互動頻頻，那就請大家多幫忙勸勸賴揆，讓他留下來。

賴清德在11月24日九合一選舉敗選當晚向蔡總統請辭獲慰留，不過他12月6日卻表明未來時間一到就會離開，這段期間包括6大工商團體等企業界人士、民間社團甚至民進黨大老挽留賴揆的聲浪不斷，由於賴揆過去一年多來積極解決企業界面臨「五缺」問題，又推動「歡迎台商回台投資行動方案」，獲企業界肯定，這次6大工商團體相當罕見地一致要求賴揆留任。

賴揆則對這次民進黨的慘敗相當自責和沮喪，認為領導行政團隊的他，必須負起政治責任請辭下台，但綠營也有不少人認為，民進黨敗選主因是一例一休與年改引發基層反彈，這主要是蔡總統操作策略的失誤，罪不及賴揆，賴揆應留下來挽救當前低迷的執政氣勢。

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