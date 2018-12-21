花蓮新縣長將上任 段宜康感嘆：沒收錢的記者要更辛苦了

2018-12-21 00:06

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮縣前縣長傅崐萁涉嫌「包養」14名平面與電視台記者，以「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案為名義，讓記者標下25個標案，事發後被點名的記者紛紛請辭或被免職。對此，民進黨立委段宜康不滿指出，竟還有幾家記者有收錢的媒體「當作沒這回事」；同時也感嘆，沒收錢的記者竟成為少數，未來在新縣長就任後，可能要更辛苦了！

日前傅崐萁涉嫌「包養」記者一事遭《鏡周刊》踢爆後，段宜康立刻整理了政府採購網上的公開資訊，公布媒體和記者的名字，被點名的記者也在此事爆發後紛紛請辭，或接受公司處分。對此，段宜康今（20）日晚在臉書發文，不滿地說「有幾家記者收錢的報紙和電視台，這兩天根本當作沒這個新聞」，痛批台灣媒體「妄尊自大、就地稱王，令人瞠目結舌的程度，到了一個新的境界」。

段宜康也感嘆，在花蓮的主流媒體記者，沒收錢的竟成了極少數，在同行間的處境一定會非常尷尬，在下週新縣長就任後，可能就會更辛苦了！希望社會大眾給予這些清白的記者更多支持與肯定。

段宜康臉書全文

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