韓國瑜帶動中客到高雄？陳明通戳破假象

2018-12-20 12:57

〔記者李欣芳／台北報導〕國民黨推出的高雄市長候選人韓國瑜當選高雄市長，「韓流」現象引發部分媒體報導，中國觀光客選後陸續到台灣，明年會有更多中國客來台，目前高雄旅館訂房一房難求，陸委會主委陳明通今天上午指出，最近高雄訂不到旅館，完全是交通部暖冬旅遊補助方案所造成，並非中客大量到高雄，中客到高雄人數並不多，例如12月18日陸客團到高雄人數為2170人。

陳明通強調，政府的立場是歡迎中客來台，也希望多一點人來台旅遊，至於傳出明年會有更多中客到高雄旅遊，陳明通則說：「還沒來」 。

行政院今天上午舉行院會，陳明通在會中提出臨時動議，說明「近期中國觀光客來台情形」。

陳明通並主動出席院會後的記者會，他表示，最近社會傳出一種聲音，高雄訂房很熱絡，旅館訂不到，但這是因為交通部推動暖冬旅遊補助，並非九合一選舉過後中客大量到高雄，中客來台平均待7到8天，平均一天在台灣3萬多人。

他說明，今年中客來台人數最多的時期在中國十一長假，10月3日陸客在台人數就有9萬多人。

主持院會的賴清德指示，請陸委會與交通部確實把中客來台情形正確資訊傳達給社會。

賴揆感謝並肯定交通部提出有效政策，讓高屏、花東等城市的觀光產業得以提升，請持續推動。後續並請陸委會與交通部對外說明，讓國人知道，也鼓勵國人多到南部、花東地區旅遊，享受政府的補助方案。

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