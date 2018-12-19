記者以自然人身分接受勞務採購 蔡碧仲：可能涉背信罪

2018-12-19 19:46

〔記者花孟璟／花蓮報導〕人稱「花蓮王」的傅崐萁雖人在獄中，但他任內針對媒體記者的採購標案，是以自然人身分進行勞務採購，而且是限制性招標、免公開上網，對此，花蓮縣代理縣長蔡碧仲以他的法學專長指出，媒體記者私下接受勞務採購，可能涉嫌背信罪。

花蓮縣政府最近放上政府採購公報網的決標資訊，引發軒然大波，其中，106年、107年有25個「縣政宣導平面素材資料庫蒐集建立」採購案，每個標案從14萬到28萬餘元，隨著傅崐萁下台的縣府前秘書長謝公秉甚至還開價「一個月5萬元」給記者做輿情蒐集，報酬直接由處長領現金交付，錄音內容甚至還有「這事情只有你知、我知、處長知」等語！

該案「採購對象」是自然人，未透過記者所屬公司，電視台包括中視、台視、民視、東森、客家台、壹電視、三立、年代、TVBS、原民台、中天，平面的聯合報，以及地方媒體更生日報（二人）、花蓮電子報共15名記者全都中標。

花蓮縣代理縣長蔡碧仲今天到台中參觀花博，傍晚在火車上電話受訪時說，他代理縣長職務前就耳聞「前縣長用錢影響媒體報導」，這件事的披露，代表傳言確實有具體事證！包括以前幫傅處理媒體的前副秘書長謝公秉還有「買媒體」錄音被掌握，讓蔡碧仲直呼，「這是對媒體自律很大衝擊」。

蔡碧仲也指出，被「勞務採購」的媒體記者，背後都有公司，記者本身「利用公司資源謀取私人利益」，很可能涉嫌刑法背信罪嫌「為他人處理事務，意圖為自己或第三人不法之利益，或損害本人之利益，而為違背其任務之行為」。蔡碧仲也說，媒體勞務採購沒有依法在決標後一個月上網公告，這部份縣府新聞科同仁有責任，後續會調查追究。

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