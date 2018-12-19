外交部國慶酒會預算挪用1500萬 立委痛批太離譜

2018-12-19 20:06

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院外交及國防委員會今審查外交部108年度預算，針對明年度國慶酒會預算，外交部編列8500多萬元支應。包含民進黨立委蔡適應與國民黨立委江啟臣皆認為，我國駐外館處逐年減少，駐外單位舉辦國慶酒會預算卻不減反增，實不合理；召委馬文君還發現，外交部106年國慶酒會核撥經費僅有7700多萬，卻支用9200多萬，「超支的1500萬到底哪裡來？」痛批外交部自行挪用經費「太離譜」，要求先行凍結外交部108年度3000萬預算，待提出報告後使得動支。

根據外交部編列的國慶酒會預算與實際支用金額，106年度國慶酒會超支1543萬元、107年則超支979萬元。

外交部去年曾因駐外單位舉辦的國慶酒會布條上，未以「中華民國」稱呼台灣引發爭議，也有駐外單位因高掛總統蔡英文肖像，引起國民黨立委關切。

提案凍結預算的民進黨立委蔡適應表示，這樣看來，外交部財政紀律有很大的問題，預算在立法院被刪減，還可以東挪西挖出一千多萬，辦國慶酒會可以，但國慶酒會的預算不能是四處挪出來的，要求外交部應檢討預算編列應與實際支用狀況相符。

國民黨立委馬文君也痛批，外交部總說每筆錢都花在刀口上，所以各委員減列的經費都非常少，但「我們沒有給的預算，卻可以超支1500多萬」，甚至有些超支金額高達預算的兩倍之多，質疑外交部「錢從哪裡來」。

外交部發言人李憲章強調，外交部駐外館處編列的經費不足，因此辦公費與交際費可做彈性挪用，未來會督促外館，針對成本管控加強執行落實。

審計單位代表則說明，國慶酒會預算編列在業務費底下，根據預算法規定，只要業務費的大項科目預算沒有超支，在法規上就沒有超支問題。

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