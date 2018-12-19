回憶當年 馬嗆太陽花不敢面對面談

2018-12-19 13:06

〔記者林良昇／台北報導〕前行政院長江宜樺昨晚應台灣大學政治系邀請，回母校演講，遭上百學生包圍抗議高喊「院長下令、警察打人」、「殺人院長、出庭面對」，前總統馬英九今在東吳大學演講，被學生問到太陽花學運，馬嗆，他當時願跟學生面對面談，但他們就不敢來，「要談就談，我一點都不怕」。

馬英九今赴東吳大學嚴家淦法學講座演講「法律與能源政策」，有學生提問對於江宜樺昨晚在台大被抗議看法，馬英九指出，2014年3月23日學生佔領立法院後又分一批人去攻行政院，江宜樺跟他商量後，就決定動用警力把學生驅逐，「我完全贊成，他不講，我也會講」

馬英九說，學生佔領政院後就是要讓政府在隔天無法上班，「我們絕對不能讓他們得逞」，所以就從各地「調兵遣將」把學生驅逐了，學生就很不爽。

馬英九表示，江宜樺是台大非常有名的政治學老師，也是自由主義者，年輕的健將，結果卻回不去台大，最後落腳到香港城市大學，現在回到中正大學任教，江為人做事非常好，昨天面對的待遇非常不公平，必須要譴責學生侵犯江的言論自由，同時也擾亂校園秩序，非常不應該。

馬英九說，太陽花學運發生時，美國的媒體也有反映，認為這就是威權主義，就是法西斯，江宜樺當年也要跟學生溝通，到那邊學生說要同意退回服貿協議才同意溝通，「這什麼話嘛？」就是要你完全低頭，才跟你講話，江就說他做不到。

馬英九也諷刺，當時學生要他出來，「我出來啦！」要請學生到總統府來面對面談，全程電視轉播，「我講了7次，他們就不敢來」，「我也是搞學運起家的」，「要談就談，我一點都不怕啊」，主要是要講道理。

馬英九批評，民主不能變成亂民政治，民粹到不講道理絕對不可以，他對江宜樺受到的待遇非常難過，還說就他的了解「那不是政治系學生，是其他學院的」。

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