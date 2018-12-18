批段宜康只出一張嘴 余天：這傢伙「真是他媽的欠揍」

2018-12-18 19:24

〔即時新聞／綜合報導〕上月民進黨大選大敗，總統蔡英文宣布辭去黨主席一職以示負責，黨內派系「新潮流系」與小英保持距離的動作頻頻，該系總召、立委段宜康先前在立院質詢時也砲轟政府「沒有誠實與人民溝通」。對此，民進黨新北市黨部主委余天痛批段宜康「只會出一張嘴，這傢伙真是他媽的欠揍」！

綜合媒體報導，綠營大選敗北，面對批評聲浪，蔡英文辭去黨主席以示負責。除此之外，外界也多認為黨內大派系「新潮流系」有意與蔡英文疏遠，面對外憂內患，余天嘆：「小英等於被新潮流綁架！」

余天更透露，多派系的民進黨中，新潮流是強勢的一支，小英又是一個沒有什麼團隊的人，擔憂她因此被架空，若是不解決這個黨最嚴重的派系鬥爭問題，直言「會把民進黨搞垮」。

針對新潮流系大當家、立委段宜康在大選後一次立院質詢上，砲轟黨「沒有誠實與人民溝通」；余天則批段宜康「只會出一張嘴」，怒轟段宜康「欠揍」！據《新頭殼》指出，面對余天抨擊，段宜康辦公室人員轉述段宜康「針對此事不回應」。

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