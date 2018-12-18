彰化縣長魏明谷將卸任局處長送8字箴言

2018-12-18 13:31

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣長魏明谷連任未成即將於25日卸任，他離開縣府之前，今日親自主持最後1次的縣務暨主管週報，魏明谷感謝局處長一路相挺，贈送每人1座專屬個人生肖的「生肖琉璃」藝術品，局處長合贈柴燒陶鼎的藝品給魏明谷，陶鼎上印有「慧智圓融、蟄伏躍起」8字，真情流露祝福與不捨，2位副縣長則合送印有「我將再起」的琉璃藝品，鼓勵魏明谷不要放棄繼續加油。

不少局處長說，魏縣長掌舵4年，充分授權部屬、信任部屬，更尊重專業，是一位願意傾聽、可以好好溝通的長官，選舉連任失敗讓人遺憾，大家經過討論希望魏縣長蟄伏休息再出發，步伐更穩、更大步。

還有處長說，新任者個人特質和行事風格，與魏明谷是截然不同的政治人物，未來即使可以留任現職，也要調整步伐和加快腳步，否則可能做不滿3個月的「試用期」，自己就得打包走人。

縣府定期每週二舉辦主管週報，討論縣政業務，今天這場週報別具意義，2位副縣長林明裕、陳善報，以及秘書長賴振溝、代理機要秘書陳金哲、參議、秘書和縣府主管親自參加，會後，眾人與魏明谷拍攝大合照，為共同在縣府打拚4年畫下句點。

魏明谷說，縣府局處長認真推動縣政，4年下來為彰化縣做了很多事情，尤其在綠能開發和招商引資方面著墨更深，他任內推動很多交通建設，希望新縣長上任後繼續延續，把彰化縣打造成為「福利大縣」和「風光大縣」，讓縣民可以永續享受好的社會福利，綠能產業能根留彰化不斷層。

「我任內，大家都能夠依法行政，沒有人捲入官司疑雲，這是最讓我感到慶幸與驕傲的事。」魏明谷感謝局處長支持與相挺，4年來豐富了他的人生閱歷。

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