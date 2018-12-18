推動性平企業標章 賴香伶：台北市是亞洲第一

2018-12-18 11:36

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲2月於歐洲議會演講時提出「台北價值」，也提到台北借鏡聯合國及歐盟的做法，有全台第一個由地方政府成立的性平專責辦公室，今年也會推動性別平等企業標章。而北市勞動局長賴香伶昨（17）日發文指出，勞動局與性平辦公室共同公佈職場性平指標，台北市是亞洲先驅。

賴香伶，台北市勞動局與性平辦公室共同公佈了臺北市職場性別平等七大指標，包含「推動性別平等之相關機制」、「促進組織決策之性別平等」、「促進薪資待遇性別平等」、「促進性別平等之教育與訓練」、「工作與家庭平衡」、「友善孕育措施」及「職場安全之性平友善措施」，並設定29項基準供企業檢核。

賴香伶也指出，台北市應該是亞洲第一個推出性別平等指標的城市。而在近半年的籌備工作中，召開過五次的指標研議會議、企業主管說明會、性平種子挑戰營等會議。而第一階段目標設定在職場平權優化、提升企業實施對女性工作的友善措施，以及改變社會對性別刻板印象等面向。

賴香伶說，要從個人發展到工作與家庭平衡，再擴及職場安全，由微觀而鉅視，將性別平等融入勞動價值與軸心。「今天市長也指示要從市府的幾家企業帶頭先做起！」

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