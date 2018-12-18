美參眾兩院通過「亞洲再保證倡議法案」 籲對台定期軍售

2018-12-18 08:51

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國國會參眾兩院本月前後表決通過「亞洲再保證倡議法案」（Asia Reassurance Initiative Act of 2018），重申美國對台安全承諾，並呼籲定期軍售與鼓勵資深官員訪台。外交部今天表示，誠摯感謝美國國會以具體行動展現堅定支持，將持續深化台美合作夥伴關係。

「ARIA法案」於美東時間12月4日及12日分別經參、眾兩院一致表決通過，內容包括重申美國基於《台灣關係法》及「六項保證」對台灣的安全承諾，支持美台間緊密的經濟、政治與安全關係；同時反對改變現狀的行為，並支持台海兩岸都能接受的和平解決方案。

法案也指出，美國總統應定期對台軍售，而總統也應根據《台灣旅行法》鼓勵美國高層官員訪問台灣，及肯定美國與台灣等區域夥伴交往的價值。

該法案由聯邦參院外委會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner, R-CO）領銜提出，目的是制定美國在印度洋太平洋地區的長期戰略願景，並向區域盟邦及夥伴展現推動「自由開放印太區域」的決心，強化美國在印太區域領導地位的政策方針，制衡中國在區域不斷擴張升級的威脅。

外交部今天發布新聞稿指出，台灣與美國在區域具有共享價值與共同目標，樂願與美國及區域內理念相近國家攜手合作，共同促進印太區域的和平、穩定及繁榮。

外交部並說，美國國會繼本年初通過《台灣旅行法》後，再度以一致同意的方式通過友我法案，充分展現美國會兩院對進一步提升台美關係及區域和平穩定的跨黨派支持。外交部對美國國會以具體行動展現對我堅定支持，表示誠摯感謝，並將持續與相關行政部門保持密切聯繫，以深化台美在各領域的合作夥伴關係。

兩院通過後，該法案將送交美國總統川普簽署成法。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/