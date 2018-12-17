就職典禮「超極簡風」 柯P：本來只想講3個字

2018-12-17 22:18

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲驚險連任，就職典禮25日登場，今晚間9點在臉書直播預告「阿北回來了。」柯也在直播中自爆，就職典禮將採極簡風，五分鐘內搞定，他透露原本只打算講3個字，反正自己移交給自己，後來決定講5個字：「各位，上工了。」

柯文哲晚間9點在臉書直播，除了趕在明天總辭前，向市政團隊感謝，同時也開箱自己的YouTube獎牌，超過3萬人收看。對於成為第一個獲得YouTube獎牌的政治人物，柯文哲只是拿著獎牌直呼「還不如換錢給我」，還嘀咕說「這獎牌要當柴燒也不能燒」，讓一旁的幕僚連聲喊：「這是個殊榮！」

聽聞自己的網路社群包含臉書按讚數突破200萬、 IG追蹤人數突破80萬，以及YouTube訂閱人次超過30萬，柯笑稱應該要再加一個「微博」，開一家柯文哲網路公司，以後改當網紅。

有網友提問25日就職典禮有沒有甚麼特別橋段，柯阿北不改嗆辣本色直言「幕僚本來說儀式要兩個鐘頭，我說笑死了！」自己移交給自己還要幹嘛，他已經交代妻子陳佩琪那天繼續看診不用來，那天打算走「超極簡風」，就是甚麼都不要，然後喊一句「各位，上工了。」就結束。

幕僚傻眼反問就5個字？柯再度自爆「欸，本來只想講『上工了』3個字，後來還多了『各位』，變成5個字。」

至於有網友竟提問柯P建議交換禮物要買甚麼？柯秒答：「不用啦，省下來就好了！」

由於柯文哲爬過玉山、騎過一日雙塔，網友提問會不會想要參加泳渡日月潭？柯笑說自己不太會游泳，都手游蛙式、腳游蝶式。

談到選後還是感到很艱辛，每天都睡不飽，聽到幕僚提醒「你還要這樣四年」，柯面露苦澀說：「我也覺得好討厭喔！」

對於明年將再走一次大甲媽祖繞境，柯感性說，繞境很好啊，可以放空自己，有時候他真的很想放空，但旁人都會不斷提醒他是誰。

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