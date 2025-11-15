為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 國際

    尷尬了！中國要民眾別去日本 《鬼滅之刃》上映首日席捲票房

    2025/11/15 10:19 即時新聞／綜合報導
    中國14日呼籲民眾暫時避免前往日本，但日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》同天在中國上映，成功席捲票房。（彭博）

    中國14日呼籲民眾暫時避免前往日本，但日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》同天在中國上映，成功席捲票房。（彭博）

    有夠尷尬！日本首相高市早苗近來的「台灣有事」說法，讓中國駐大阪總領事薛劍叫囂要「斬首」，中方14日更發布聲明，呼籲民眾暫時避免前往日本；不過，日本動畫電影《鬼滅之刃：無限城篇第一章猗窩座再襲》同天在中國上映，成功席捲票房讓不少網友驚呼連連。

    中國「貓眼電影」平台，計算《鬼滅之刃》14日上映首日票房為1.16億人民幣（約新台幣5億元），遠超同樣是上映首日的《驚天魔盜團3》（台譯《出神入化3》）4776萬人民幣（約新台幣2億元），順利奪下單日冠軍。

    貓眼電影原先預測《鬼滅之刃》在中國的總票房為6.06億人民幣（約新台幣26億元），目前上映2天已達到2.23億人民幣（約新台幣9.6億元）。

    微博帳號「院線電影資料庫」轉發貓眼電影的資料後，引來不少中國網友留言，有人感嘆一面是要求不要去日本旅遊，一面是日本的動漫票房如此高，真的很諷刺；還有人直指「嘴上該罵罵，簽證該辦辦」才是現實的情況；部分網友則嗨翻高呼「鬼滅真給我看爽了」、「看完就買二刷的票了」。

