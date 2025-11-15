為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    鄭麗文2副手接力赴中見宋濤 吳思瑤：領旨為「習鄭會」鋪路

    2025/11/15 08:41 記者陳政宇／台北報導
    國民黨副主席張榮恭（左）昨晚在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（國民黨提供）

    國民黨副主席張榮恭（左）昨晚在上海和平飯店與中國國台辦主任宋濤（右）會面。（國民黨提供）

    國民黨新任主席鄭麗文上任前後，兩位副主席蕭旭岑及張榮恭接連赴中，拜會中國國台辦主任宋濤等官員，引發質疑。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今（15日）直指，國民黨勤跑中國領旨，比與台灣民意溝通還重要，鄭積極派副主席測風向，顯然是為了與中共中央總書記習近平的「習鄭會」鋪路。

    蕭旭岑在上任前夕與宋濤會面後，張榮恭昨天在上海會見市委書記陳吉寧，強調雙方應在九二共識、反對台獨的共同政治基礎上，加強互信與滬台交流；隨後，張也會見宋濤，重申國民黨堅持九二共識、反對台獨，主張兩岸同屬中華民族，應強化合作，為民族復興開闢前程，「我們在台灣每一個人都姓中國姓」。

    對此，吳思瑤接受本報訪問表示，鄭麗文任命的兩位副主席，一位在尚未正式就任前就去中國，另一位則在鄭上任一個多禮拜後也去了；對國民黨來講，勤跑中國似乎比與台灣民意溝通還重要。

    吳思瑤說，民進黨當然希望他們去傳達正確的台灣民意，但顯然他們是背道而馳，不只沒有傳達台灣民意，反而密集地去領北京的指令回來。鄭麗文不顧社會質疑她過度親中、舔中的言行，上任後毫無收斂，甚至還積極派副主席去測試風向。

    吳思瑤強調，鄭麗文在上任前就表態願意見習近平，這一連串恐怕就是為做「習鄭會」鋪陳及安排。吳也質問，國民黨是去中國領旨、聽訓重要？還是與台灣民意對話重要？「她反其道而行，心之所向可能就在對岸吧！」

