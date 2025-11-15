為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    北車小吃店「水溝蓋上洗冬粉」！網轟投訴1999沒用 衛生局要查了

    2025/11/15 08:34 記者孫唯容／台北報導
    台北車站商圈一間老字號小吃店，日前遭網友在社群平台上爆料，業者竟然在「水溝蓋上洗冬粉」。（翻攝Google map）

    台北車站商圈一間營業48年的老字號小吃店，日前遭網友在社群平台上爆料，業者竟然在「水溝蓋上洗冬粉」，該文引發網友關注，紛紛貼出Google評論，早在數年前就有民眾討論該店衛生問題，甚至Google街景圖就拍到店家將冬粉放在水溝蓋上。台北市衛生局證實已接獲民眾陳情，將派員稽查，如查獲相關衛生缺失，會責令限期改善，否則將依法開罰。

    原PO日前在Threads上發文，表示自己在北車商圈附近，排隊購買知名甜甜圈，豈料直擊一間小吃店的人員在水溝蓋上洗冬粉，直批「到底誰敢吃水溝蓋上洗的冬粉」，該文一出引發熱烈討論；有民眾留言表示自己在旁邊工作常常直擊，甚至跟同事還創一個相簿叫「在地米粉日記」；也有人表示，「補習街不意外，店家直接在水溝蓋上清洗餐具，投訴1999多次一樣沒改善。觀光客很多，超丟臉」等。

    北市衛生局回應，已接獲民眾陳情，昨日前往稽查，該店家並未營業，將持續派員前往依食品良好衛生規範準則，針對人員衛生、食材處理、作業場所衛生等進行稽查，如查獲相關衛生缺失，會責令限期改善，期屆複查如仍不符規定，依違反食安法第8條及第44條處6萬至2億元罰鍰。

    此外，有民眾陳情，該店老闆疑似處理食材時也叼著菸這是否也有違反食安法？衛生局則表示，據食品良好衛生規範準則第5條附件二第1點第4款，食品從業人員於作業場所內，應穿戴整潔之工作衣帽（鞋）及戴口罩；其個人衣物，不得帶入作業場所。同條第1點第6款規定於作業場所內工作時，不得有吸菸、嚼檳榔、嚼口香糖、飲食或其他可能污染產品之行為。

