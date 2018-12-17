張宏陸：選後應不分派系 否則船沉大家都變魯賓遜

2018-12-17 13:36

〔記者謝君臨／台北報導〕桃園市長鄭文燦等民進黨中生代日前發表聲明，推舉行政院秘書長卓榮泰參選黨主席；對此，民進黨立委張宏陸批評，人選的產生方式他並不認同，感覺好像是密室協商；針對卓是「保皇派」一說，張則強調選後應不分派系、認真反省，大家同在一艘船上，船沉了大家都變成魯賓遜漂流，什麼派都沒了。

張宏陸說，他覺得「保皇派」對卓榮泰而言，帽子是扣得大了一點，他對卓個人是樂觀其成，但人選的產生方式他並不認同，好像是透過密室協商推出一個人，這對卓參選黨主席是不公平的方式，也是一種傷害，民進黨不應該這樣，要大破大立應該要讓人感覺有反省，而不是到現在還在密室協商。

針對有人提及卓榮泰是「保皇派」一說，張宏陸指出，他覺得民進黨在經過這次選舉後，已經沒有什麼派別了，就是要認真反省，讓人民看到民進黨的改變，再有什麼派系，「民進黨這艘船如果破了幾個洞，船沉了，什麼派都沒了，大家都變成魯賓遜，大家都漂流了啦！」。

張宏陸表示，針對黨主席選舉，他本來期待有好幾組候選人一起出來選，透過辯論會讓大家知道每個人的想法，集思廣益，讓民進黨走出更好的方向，現在只有兩個人選，他要等辯論會後，覺得誰的理念比較好，再來決定投給誰。

媒體詢問，有人說民進黨2020如果由蔡總統續拚連任，立委可能要「隨人顧性命」，張宏陸則說，目前黨內支持蔡總統應該仍是最大公約數，蔡是船長，民進黨主席其實跟總統選舉不用直接掛上等號，現在戰力如何發揮才是重點，如果是一個沒辦法帶領黨去打仗、去選舉的人，這樣的話誰來當都不能救民進黨。

張宏陸強調，誰的條件好，他相信所有的黨員就會投票支持誰，從歷史看來，民進黨黨員智慧都很高，都會選出符合他們期待的黨主席人選，而非是由誰指定的人選，他覺得不要去分派系，現在就是兩個人選，誰能讓民進黨的未來比較好，那個人就是可以支持的人選。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/