陳思宇為「連勝文們說」致歉 何志偉：上善若水、心如止水

2018-12-16 12:10

〔記者周彥妤／台北報導〕台北市觀光傳播局長陳思宇挾「柯家軍」之姿，投入士林大同區立委補選，日前登記參選因暗諷對手是「連勝文們」，卻因自身也出身政治世家，引發批判。代表民進黨角逐參選的何志偉今天說，不評論陳的言論，他心中的感覺是「上善若水、心如止水」，非常平靜；他也向陳喊話，「加油，一起努力」，盼未來我們說的每句話都對市民、台灣是好的。

談到是否有跟在地立委如吳思瑤、姚文智等人請益，何志偉說，一直都有保持聯繫，期待優秀前輩給他鞭策努力，因為單一席次的選舉，要的規格不同，期待萃取他們的智慧，繼而贏得選民的信心及信賴。

至於今天早上自家立委吳思瑤與陳思宇在北投馬拉松活動同台，是否認為吳替陳拉抬氣勢？何說，民代都是為市民做事，就是要勤跑基層，聆聽聲音；至於是否會跟吳同台？何說，已經有跟她聯繫，「之後不僅僅是同台，更是朝同一個方向持續努力」。

媒體詢問，陳思宇以「觀傳局長」而非「參選人」身分參加上午活動，是否認為「公務」和「選務」分不清？何說，沒有任何評論，都交給選民判斷，大家都會有相對應想法。

由於何志偉日前強調與台北市長柯文哲是「好朋友」，柯反酸「好到會說是髒髒包？」，何後來致歉「不好意思，讓你不舒服」。何今天受訪再說，事情隔了許久，若柯心中還有芥蒂，「當然也是不好意思啦」；此外，他跟市政府之間，也不是只有這句「髒髒包」的話，尤其過去一起完成非常多對市民有益處的改變，好比解密所有密件，讓所有資訊公開透明。

對於陳思宇在臉書為先前「連勝文們說」道歉，何說，每場選舉都要謹言慎行，如有幸當選更是如此，他強調選民眼睛雪亮，就交由他們判斷，網路也有很多意見，參考看看就好。

何志偉強調，民主社會就是每天求進步，之所以不評論，是因為想把焦點，放在自身過去的努力以及未來的願景；話鋒一轉，他也描述他心中的感覺，「就是上善若水、心如止水，非常平靜，很努力跑基層，希望握到的每一雙手，都能找到民眾的認同」。

有媒體詢問是否感覺陳思宇此翻論述是「陰謀論」，何說，希望不要聚焦此事，他沒有要針對個人說一句什麼話，因為每個人做的每一件事，所付出的努力，才是選戰的焦點。

談到是否感覺受傷，何說，他心中很溫暖，因為每一雙手握到的時候都非常紮實，也要跟對方說，「加油，我們一起努力」，希望我們未來說的每一句話都對市民、台灣是好的。

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