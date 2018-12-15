回顧8年執政 馬英九說最遺憾「太陽花學運誤國」

2018-12-15 17:08

〔記者施曉光／台北報導〕前總統馬英九下週將發表《八年執政回憶錄》新書，根據出版商天下文化所提供的資料，目前陷入「三中案」訴訟的馬英九，在書中特別安排一章談「殺不死我的，只會讓我更強大─卸任之後：面對司法追殺、冷靜沉著因應」，有關執政挫敗與挑戰部分，則有「就讓歷史來下結論─司法關說案『九月風暴』」，以及「那些讓臺灣停滯不前的罪人啊！─太陽花學運」，他在序中還特別提及，自己最遺憾的就是「太陽花學運」誤國。

馬英九還在這本書中，以專章「馬英九總統的前後期同學們」，說明自己與李登輝、陳水扁、蔡英文等前後任總統的互動情形，同時收錄了「對蔡英文的忠告─能源政策：核四封存與反省」、「跨越六十六年時空的真摯握手─馬習會（一）」、「那一夜，習先生開口稱了『總統府』─馬習會（二）等內容。

《八年執政回憶錄》由馬英九口述、前總統府副秘書長蕭旭岑執筆撰寫，馬英九則以「走這一路」為題作序，他在文中寫道，卸任之後，自己有更多時間走訪臺灣各地，無論是來自民眾毫無保留的熱情支持，或是不留情面的嚴厲批評，都提醒他必須把任內的經歷記錄下來，一方面以此自省，同時接受各方評判，對歷史負責，在回憶錄出版前，正值九合一選舉，有人說他「瘋狂輔選」，而他心裡所想的是因為自己在國民黨主席及總統任內所犯的錯，導致國民黨無法繼續執政，也讓許多民眾在政黨輪替後生計困難，他為此屢屢自責、深感愧疚，因此全力幫忙，希望藉此使人民生活更好、兩岸關係更好。

馬英九指出，這本書就是把他的執政紀錄攤在陽光下，凡是他曾經犯過的錯、發生的缺失，他不文過、更不飾非，誠心檢討、誠懇道歉，不過，他也說，「我可以不心虛的說，走這一路，清廉勤政愛民，我始終如一。但部分政策的擬定及施行，確實有該改進之處，民眾的責難，我自當承受；唯有謙卑的鞠躬，才能再挺起身來。」

馬英九還舉例說，任內完成簽署「臺日漁業協議」及「臺菲漁業執法合作協定」，解決臺日、臺菲四十年的漁業糾紛，是他最高興的成績，至於最遺憾的就是「太陽花學運把好不容易簽署的『兩岸服貿協議』冷凍至今，傷害臺灣經濟發展大局，誤國之深，為害之烈。」

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