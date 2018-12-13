藍委聯署檢討豬瘟簡訊 他怒批：國民黨卡差不多一點

2018-12-13 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕因應中國的非洲豬瘟疫情，行政院昨天發布全國警示簡訊，國民黨立委王育敏今（13）日在立法院質詢時，認為隨意發布國家級警訊，恐造成「狼來了」效應，提出臨時提案要求福衛部改善。對此民進黨中常委鄭運鵬不滿要國民黨立委「卡差不多一點」，難道政府會「提醒國人同胞，半夜要起來尿尿」嗎！

立法院衛環委員會今天要求農委會和衛福部專案報告，王育敏質詢時指出，發出全國警訊應該要有相對應的應變小組指揮，不能各部會跑去行政院說要發簡訊、災防辦公室就發，如此將產生「狼來了」的負面效果，同時也發起臨時提案，表示現行警報通知並無針對「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」，會使民眾無從區分其嚴重性，要福衛部「於一個月內提出警告訊息、警報方式區分檢討報告」。

對此民進黨中常委鄭運鵬在臉書上轉發了這份共有4名藍委簽名的聯署書，並加上文字表示「國民黨這種提案，是要人民對豬瘟視而不見？」鄭運鵬也痛批：「國民黨立委，你嘛卡差不多一點，不然政府是會發國家級簡訊『提醒國人同胞，半夜要起來尿尿』喔！」

鄭運鵬的臉書貼文被轉到PTT後，鄉民也紛紛痛斥「地震、海嘯的時候不分級，偏偏在豬瘟的時候要求檢討分級」、「要衛生福利部在期限內檢討和提出報告，『簡訊怎麼發』比『防治豬瘟』還急嗎？」、「根本是借題發揮」、「提案人：王育敏；連署人：蔣萬安、許淑華」、「這次警報很好阿，哪裡要改」、「明明就是國家級危機，還在講濫用」。

鄭運鵬臉書全文

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