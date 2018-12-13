「中國台灣」頻得逞 國防智庫：中國持續藉此威脅利誘

2018-12-13 14:58

〔記者涂鉅旻／台北報導〕服飾連鎖店Zara、麵包師傅吳寶春近期接連表態「中國台灣」，引發軒然大波。對於中國施壓，國防部智庫「國防安全研究院」近日發布報告示警指出，中國對更改台灣名稱施加更大壓力，已從娛樂界轉而針對國內外民眾，接受中國主觀認定的「遊戲規則」，並對違反中國觀點個人、組織報復。由於中國頻得逞，預料中國未來會持續以威脅利誘手法，藉此行銷「一中原則」。

「國防安全研究院」為國防部今年成立的智庫，首波研究成果已在近日公佈。根據國防願公布的「中共政軍發展評估報告」內容指出，中國今年對更改台灣名稱，施加了更大的壓力。具體作為從過去集中要求娛樂界或個別演藝人員使用「中國台灣」等表示方式，一直到近期轉而針對國內外民眾，迫使其接受中國主觀認定之「遊戲規則」。

該報告提及，近年中國對台操作「銳實力」應用範圍廣泛，案例多元，包括透過銳實力手段培養代理人從事諜報情蒐及統戰、取得台灣高科技半導體技術、部分中資透過外資包裝投資國安相關產業、報復違反「一中」立場的台商及藝人、以學術交流名義進行統戰、打壓特定宗教團體，如在台的達賴喇嘛西藏宗教基金會與法輪功等。

報告指出，中國今年對台操作銳實力相關作為，多集中在強迫更改台灣名稱等威脅模式上，其中對台灣影響較深的主要有四項，包括中國「加強威脅模式範圍」、「強化在台代理人網絡及管道」、「中國銳實力對台灣媒體與政治的介入」，及「中國持續延攬台灣人才」。

該報告指出，尤有甚者，中國以「不對稱懲罰」手段，對違反中國觀點的個人及組織進行報復行動。由於中國屢屢得逞，迫使受害者或受害組織為實際利益而屈服，預料中國在未來會持續以威脅利誘手法，藉更改台灣名稱行銷「一中原則」。至於2018年東京奧運台灣正名活動，毫無意外地也遭受了中國的抵制。

該報告也指出，過去中國在台代理人最常見的就是台商，但隨著兩岸民間交流熱絡，最近幾年中國亦開始建立其對台灣地方意見領袖及交流團體間的關係，具體方式包括邀請、招待台灣村里長赴中國旅遊，或者鼓勵其赴陸投資，發展旅遊、貿易等事業。

另外，對於我國遭受假新聞威脅，該報告也提及，中國尚且透過台籍基層精英及一般人士傳遞政策，利用其臉書、LINE帳號來轉發假新聞，使得虛假訊息在台灣社群網路流竄的情形日益嚴重。

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