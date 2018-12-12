蔡柯明再會 總統府：針對市府推動重大建設討論

2018-12-12 16:40

〔記者楊淳卉／台北報導〕蔡英文總統明（13日）將於台北市北門廣場與台北市長柯文哲會面。總統府發言人林鶴明表示，蔡總統在選後與六都市長當選人通話時，即表達將會安排與幾位市長就未來施政方向與重大政策，有哪些需要中央政府共同協力，或進一步研商等等，進行了解與會商。

林鶴明表示，經過幕僚聯繫作業後，總統將於明（13）日下午與柯文哲會面，總統將前往台北市北門廣場，聽取北市府說明「西區門戶計畫」的相關成果，並視察北門廣場周邊規劃。隨後並將安排於北門郵局內，聽取北市府簡報台北市重大市政建設，並將針對中央與地方合作的重要建設項目，進行意見交換，並表達中央政府支持地方建設的立場。其中，會面地點安排所在地的台北郵局，目前即是中華郵政公司與台北市政府正在規劃進行的重大公辦都更建設案。

林鶴明表示，此次會面將針對北市府正推動之重大市政建設進行討論，包含社會住宅，還有攸關首都圈國民居住安全與都市發展的都市更新、老危住宅更新，以及其他柯市長提出的市政議題等，期盼中央與地方一同合作，讓市政推動更加順利。

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