參選2020必敗！統派團體要求吳敦義「將功贖罪」漂亮下台

2018-12-12 14:36

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天下午召開中常會，場外來了昔日挺柱的統派團體「藍天行動聯盟」，要求國民黨主席吳敦義應該趁這次九合一大勝「將功贖罪」的機會，漂漂亮亮下台，不要再戀棧黨魁的位子。

由於國民黨中央昨天早已預知藍天行動聯盟要來，今天中午就先把黨部一樓大廳的訪客座位區的椅子全部撤掉，並拉起紅龍，還在大門口豎立「本大樓今日暫不開放非員工進入」的告示牌，用「軟釘子」的方式阻擋這群抗議人士。

帶頭的藍天行動聯盟負責人武之璋表示，現在國民黨基層最害怕的就是吳敦義想要選總統，他並打賭如果國民黨推吳敦義參選會必敗，他並強調，2016大選朱立倫參選總統，國民黨少了300多萬票，就是國民黨基層含淚不投票，吳敦義雖然很會交際應酬，但基層並不買吳敦義的帳，因為那一套對基層黨員沒有用。

他說，吳敦義這次九合一選舉立了大功勞，國民黨大勝，原因就是吳敦義在選舉末期沒有講話，讓候選人自由發揮，所以應該趁著這次大勝，「將功贖罪」，漂漂亮亮下台，不要再戀棧。

他還強調，無論從文化信仰、政治理念來看，吳敦義只是比前總統馬英九小一號的「漢奸」，「漢奸憑什麼做中國國民黨主席？」今天的國民黨需要有魄力的領袖帶領光復中華民國。

武之璋說，馬英九當了8年總統，讓台灣變成中國文化淪陷區，對於二二八、黨產問題，民進黨每天造謠，但國民黨卻跟啞巴一樣，沒為黨的理念辯護，被名嘴周玉蔻罵，馬英九就提告，但孫中山、蔣介石被人污辱，馬英九卻沒講一句話，馬英九做了那麼多「壞事」，難道吳敦義沒有責任嗎？

相關影音

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/