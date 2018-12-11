賴峰偉與中國體育界會面 「明年恢復海峽盃重型帆船賽」

2018-12-11 18:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕準澎湖縣長賴峰偉日前率團赴中國，成為選後首位登「陸」的縣市長當選人，先是與中國國務院台灣事務辦公室主任劉結一會談，今天則與中國體育界人士會面，談帆船、桌球、乒乓球等運動項目深化交流，決定明年6月恢復並擴大舉辦「海峽盃」重型帆船競賽。

賴峰偉、澎湖縣副議長陳雙全今天在中國北京，與「中國帆船帆板運動協會」副秘書長蘇科及中國風浪板國家隊教練翟大輝等體育界人士會談。身兼中華民國帆船協會理事長的陳雙全說，訪問團已取得「中國帆船帆板運動協會」的支持，明年6月將恢復並擴大辦理停辦3年的海峽盃重型帆船競賽，屆時將有來自兩岸近百艘帆船、6百餘人參賽，賽事規模空前盛大。

陳雙全說，風浪板將列入2024年奧運正式比賽項目，未來可邀請中國教練至澎湖訓練選手，同時擴大賽事交流，藉以加強澎湖選手競賽技巧，搶攻2024年奧運風浪板運動門票，為台灣培訓奧運獎牌選手。

賴峰偉說，澎湖是世界三大帆船運動勝地，在他任內曾於觀音亭舉辦國際帆船競賽，已有一定基礎，未來澎湖可加強相關軟硬體設施，吸引全球帆船運動愛好者來澎湖，提升澎湖國際能見度，善用澎湖的風，營造冬季觀光。

另外，中國在桌球、乒乓球等項目是強項，未來澎湖可移地至中國訓練、觀摩學習，提升選手水準，讓澎湖成為運動大縣。澎湖縣北京參訪團今天下午結束訪問行程，收穫豐盛，晚間從中國北京首都機場搭華航班機回台灣。

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