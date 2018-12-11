北市驗票結束 柯陣營律師：選舉無效應不會成立

2018-12-11 17:08

〔記者黃建豪／台北報導〕台北市長選舉驗票結果，在今天下午約4時半結束。台北市長柯文哲陣營律師林光彥指出，目前驗票過程中，看起來並沒有因為選務違法，足以影響選舉結果的情形，所以選舉無效之訴訟，目前看起來應該是不會成立的。

林光彥下午4時半現身指出，他們首先要感謝法院、工作人員、雙方人員、警方、律師及所有支援人員對驗票工作的協助及辛勞，為期7天、大約動員4000多人次的驗票工作總算正式告一段落。

林光彥說，驗票結果將遵照法院指示，由法院向外界做統一的工作，但目前看起來，驗票結果要翻盤的可能性是非常微小的。

至於萬華區投開票所，傳發生幽靈灌票事件？林光彥表示，具體情況仍是得有法院公布，但就他瞭解，這部分應該只是計算上的錯誤，其實沒有所謂幽靈票的情形。

林光彥強調，整個驗票過程，沒有疏失會影響選舉結果，當然因為這次公投綁大選的緣故，選務人員的辛苦是可以瞭解的，難免在一些小地方會有出錯，但這些出錯都可以透過這次重新計票、驗票的過程加以更正，應該不會構成選舉無效。

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