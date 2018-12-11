藍議員憂「吳音寧效應」 桃園航空城公司預算遭擱置

2018-12-11 12:17

［記者謝武雄／桃園報導］桃園市議會今天審查航空城公司預算，該公司以市府土地作價投資「桃園亞矽創新公司」議題又在議事堂吵翻天，藍營議員擔心持股未過半市府無法監督，土地作價過低，現場藍綠議員吵翻天，最後航空城公司全部預算3824.7萬元預算全部遭擱置，也創下單位預算全部被擱置紀錄。

航空城公司、中華電信子公司光世代建設合資成立「桃園亞矽創新公司」，並投資80億元開發「亞洲矽谷創新研發中心」，未來將以5G、AI等創新產業為主，市府則將青埔3.81公頃產專區作價投資桃園航空城，光世代建設持有51％股份，航空城則是49％。

身兼航空城公司董事長的游建華表示，雖然持股只有49％，但市府擁有董事長、董事、監察人等席次，一定可以監督，也可以介入另外，中美貿易大戰導致台商回流，「亞洲矽谷創新研發中心」專注在5G、AI等創新產業，是發展的最好機會；至於每坪價格65萬元是經專業的鑑價師評估，並無賤賣祖產問題。

多位國民黨議員輪流砲轟，其中舒翠玲、魯明哲、梁為超很擔心市府持股只有49％，會出現吳音寧效應，且土地價值嚴重低估，根本就是五鬼搬運；陳美梅也認為市府以土地作價，「桃園亞矽創新公司」又拿土地貸款，是一條牛剝兩次皮；李柏坊則建議市府只提供土地出租，由中華電信主導開發。

民進黨議員范綱祥認為，土地作價後根本不存在土地借貸問題，希望藍營議員不要貽笑大方，且「桃園亞矽創新公司」總經理陳光雄上次到議會報告時，就允諾未來會到議會備詢，市府還是有監督權；民進黨張肇良則建議「桃園亞矽創新公司」案待14日臨時動議再討論，先行審議預算，只是全部預算都遭擱置。

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