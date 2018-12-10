盧秀燕未上任就改善台中空汙？ 網友批：無知真可怕

2018-12-10 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中空汙的議題成為選前攻防的重點之一，準台中市長盧秀燕還未上任，卻有媒體報導指出，台中市不只綠地變藍天，也讓台中市真的看見藍天，民眾更說這幾天空氣好、藍天白雲能眺望遠方美景，或許是和盧秀燕空汙牌生效有關。對此，網友傻眼表示，「市長還是佳龍阿」、「無知真的好可怕」。

有媒體報導，盧秀燕還沒上任，但選前提的空汙牌似乎提早生效，選後台中空氣不再霧濛濛、藍天白雲；假日出門踏青的民眾更開心表示，「天空能見度滿好的，可能跟選舉後有關，換個市長了嘛！」報導旁白更指出，「九合一大選後到現在，天空藍天白雲，還能眺望遠方美景，不少人直接聯想是不是盧秀燕空汙牌生效？」

該新聞報導被轉貼到PTT引起網友熱議，不少人傻眼表示，盧秀燕都還沒有就任，就急著造神，酸說「無法置信」、「盧秀燕還沒上任就已經讓台中空汙改善，韓國瑜還沒上任就已經成為招商王」、「無知真的好可怕」、「原來盧市長是空氣清淨機」、「不過就是自然環境的因素讓對流變佳而已」、「真夠北七的新聞 空污可以只看一兩天的」。

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