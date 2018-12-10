盧秀燕未上任就改善台中空汙？ 網友批：無知真可怕

準台中市長盧秀燕（中）。圖為盧秀燕偕推廣蜂蜜檸檬爆紅的台北市長落選人吳蕚洋參觀新社花海。（資料照）

準台中市長盧秀燕（中）。圖為盧秀燕偕推廣蜂蜜檸檬爆紅的台北市長落選人吳蕚洋參觀新社花海。（資料照）

2018-12-10 17:59

〔即時新聞／綜合報導〕台中空汙的議題成為選前攻防的重點之一，準台中市長盧秀燕還未上任，卻有媒體報導指出，台中市不只綠地變藍天，也讓台中市真的看見藍天，民眾更說這幾天空氣好、藍天白雲能眺望遠方美景，或許是和盧秀燕空汙牌生效有關。對此，網友傻眼表示，「市長還是佳龍阿」、「無知真的好可怕」。

有媒體報導，盧秀燕還沒上任，但選前提的空汙牌似乎提早生效，選後台中空氣不再霧濛濛、藍天白雲；假日出門踏青的民眾更開心表示，「天空能見度滿好的，可能跟選舉後有關，換個市長了嘛！」報導旁白更指出，「九合一大選後到現在，天空藍天白雲，還能眺望遠方美景，不少人直接聯想是不是盧秀燕空汙牌生效？」

該新聞報導被轉貼到PTT引起網友熱議，不少人傻眼表示，盧秀燕都還沒有就任，就急著造神，酸說「無法置信」、「盧秀燕還沒上任就已經讓台中空汙改善，韓國瑜還沒上任就已經成為招商王」、「無知真的好可怕」、「原來盧市長是空氣清淨機」、「不過就是自然環境的因素讓對流變佳而已」、「真夠北七的新聞 空污可以只看一兩天的」。

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