共同走向更遠的明天！蘇貞昌溫馨感謝結縭44年「牽手」

蘇貞昌在臉書上表示，感謝妻子不計成敗的陪伴。（圖擷取自蘇貞昌臉書）

2018-12-09 21:44

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨蘇貞昌競選新北市長失利，除承諾反省檢討，更連續幾天掃街謝票，他於近期內在臉書發文指出，與妻詹秀齡結縭已滿44年，「都是因為有她，我才能一路向前衝」，並貼出她的藝術畫作，網友看了都直呼「好感動」。

蘇貞昌4日在臉書上指出，與妻牽手44年，相當感謝詹秀齡用人生與他共同打拚，卻在過程中不計成敗，因為有她的陪伴，他得以「一路向前衝」，盼望能夠在未來的日子裡，與太太持續相依相偎，看遍萬千風景，共同細水長流。

蘇貞昌並在貼文中附上1張妻子親手繪製的油畫，當中能見到穿著簡樸的她，挽著丈夫蘇貞昌的手，共同漫步在美麗的櫻花林中，朝向更遠的路途一步一腳印邁進，蘇貞昌透露，蘇太太詹秀齡「是藝術家」。

許多網友看完貼文後，均感到相當動容，紛紛留言指出「夫人真的很棒」、「這畫作太傳神了」、「感謝蘇院長不吝分享夫人的畫作溫暖大家」、「藝術家才能夠打造出如蘇院長這樣子優質好男人」、「祝院長和夫人 結婚紀念日快樂」、「永遠健康平安喜樂闔家平」。

蘇貞昌臉書全文

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