菸品長照稅捐被污走 黃國昌：政府的莊嚴承諾如今安在？

黃國昌質疑，若當大家發現菸品的漲價，有不少稅捐是被污走了，社會將有什麼反應。（資料圖）

2018-12-09 14:32

〔即時新聞／綜合報導〕時代力量立委黃國昌昨（8）日於臉書發文質疑，去年政府提高菸捐以增加長照財源，但若當大家發現菸品的漲價，有不少稅捐是被污走了，社會將有什麼反應。「從兆豐案到慶富案，過去那麼多莊嚴的承諾，如今安在？」

黃國昌於臉書發文指出，整天都在研析最近蒐集的證據資料，剛才才結束工作，感到心情很差。黃國昌說，去年政府採取提高菸稅以增加長照財源的政策，已經引起許多批評與抱怨。此議題涉及了「分配正義」（被剝皮對象的社經地位）與「政策邏輯矛盾」（到底要抑制吸菸還是要救長照）的問題，但由於「吸菸真的對身體不好」的社會氛圍，大家最終還是接受了。

然而，黃國昌話鋒一轉：「問題是，當大家發現菸品的漲價，有不少稅捐是被污走了，社會將有什麼反應？」、「挖出了不堪的事，政府又真的做得到不護短的究辦到底嗎？」

黃國昌更質疑，政府從兆豐案到慶富案，過去有那麼多莊嚴的承諾如今安在，「我不由得悲觀了起來」、「真的有心要大破大立嗎？」

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