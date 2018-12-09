江丙坤確診主動脈剝離 裝葉克模保命徹夜手術

海基會前董事長江丙坤昨晚8時左右，與友人在台北晶華酒店3樓聚會時，突然昏倒意識不清，被送往馬偕醫院急救。（資料照）

2018-12-09 06:50

〔即時新聞／綜合報導〕海基會前董事長江丙坤昨晚8時左右，與友人在台北晶華酒店3樓聚會時，突然昏倒意識不清，被送往馬偕醫院急救，裝上葉克膜後暫時恢復生命跡象，但醫療團隊發現江丙坤主動脈剝離，立即漏夜展開手術，手術至今天凌晨仍在進行。

江丙坤昨晚出席友人為他舉辦的慶生宴，卻在餐敘中突然身體出現抽搐，暈眩和呼吸不順情形，雖一度意圖站起，但仍不支摔倒，緊急送往馬偕醫院搶救。

綜合媒體報導，醫療團隊為江丙坤裝上葉克膜，暫時恢復生命跡象，轉入加護病房。內科加護病房醫師後來與家屬說明病情，確診為主動脈剝離，醫療團隊緊急為江丙坤展開手術，截至今天凌晨手術仍在進行中。

江丙坤曾任立法院副院長、國民黨副主席，現任國際民主聯盟副主席、國立台北大學校友總會總會長。

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