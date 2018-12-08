「蜘蛛人」現身咖啡會 開口甜喊「喜歡其邁我驕傲！」

妹妹甜喊，「我是蜘蛛人，我喜歡其邁，我驕傲！」撩倒一旁幫忙拿麥克風的陳其邁，陳只能害羞傻笑。（記者張忠義攝）

2018-12-08 19:15

〔即時新聞／綜合報導〕角逐高雄市長失利的民進黨前立委陳其邁，今（8）日於駁二特區舉辦「感謝有你咖啡音樂會」，吸引近9000人到場參與。其中還有熱情小粉絲著「蜘蛛人裝」上台大喊「我喜歡其邁我驕傲！」逗樂全場。

陳其邁今日下午在駁二B10倉庫發送2000杯咖啡，也辦了一場布置簡單的音樂會，邀請在地樂團「新古典室內樂團」演奏熱場。接著陳其邁上台時，狂對台下喊出「撩妹金句」，引起全場尖叫聲不斷。

突然，台下粉絲中竄出一位小小「蜘蛛人」，由於全身加上面罩，讓陳其邁誤以為是男童，邀請「弟弟上來一下」，後來蜘蛛人的媽媽在第一排大喊「她是妹妹，今天生日！」並遞上一包禮物送給陳其邁。

蜘蛛人妹妹接到麥克風後甜喊，「我是蜘蛛人，我喜歡其邁，我驕傲！」撩倒一旁幫忙拿麥克風的陳其邁，陳只能害羞傻笑，回應「那希望妳趕快長大」，也自嘲「選舉的時候應該請蜘蛛人幫我站台才對，我就不會選得那麼辛苦了，呵呵。」成為整場音樂會中一小「嬌」點。

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