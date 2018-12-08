入閣或接任民進黨主席？林佳龍：目前無規劃

台中市長林佳龍受訪指出，無意接任民進黨主席。（記者張軒哲攝）

2018-12-08 12:40

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市長林佳龍敗選後，未來去向備受關注，針對是否入閣或接任民進黨黨主席，他今日受訪指出，目前皆無規劃，先將台中市府交接工作做好，會參與黨內檢討，重新回應民意，期待能有所承擔，畢竟民進黨發展關於台灣未來，民進黨如何從廢墟中重建，會提供意見，參與重建過程。

林佳龍今日上午陪同花博國際宣傳大使PIKO太郎參訪台中花博森林園區，媒體詢問他關於行政院長賴清德有意請辭一事，他受訪指出，民主政治就是責任政治，蔡總統跟賴院長都是勇於承擔的人，不管是政策或人事調整，都是民進黨正在檢討過程，包括自己都是深刻檢討，回應社會期待，這不是一個人責任，是全黨都要進行檢討，敬佩所有領導者能夠負起責任，期待有新布局後可以回應民意，能夠再起，身為民進黨員，會勇於承擔責任，一起再出發，民進黨如何從廢墟中重建，會提供意見，參與重建過程。

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