陳其邁今天下午請喝咖啡 報名人數已達9千

陳其邁今天下午2點半將在駁二B10倉庫，舉辦感謝有你咖啡會。（資料照）

2018-12-08 11:44

〔記者葛祐豪／高雄報導〕民進黨高雄市長候選人陳其邁敗選後，今天下午2點半將在駁二B10倉庫，舉辦感謝有你咖啡會，請支持他的民眾喝咖啡、聽音樂，最新報名人數已達9千人，陳其邁團隊強調，沒有報名的民眾，也歡迎到現場一起加入。

陳其邁選後透過直播，拋出請紛絲喝咖啡的想法，沒想到報名人數持續增加，截至今天上午10點，報名人數已達9千人。

陳其邁幕僚表示，對於報名人數踴躍，確實有點嚇一跳，今天將以音樂會形式舉辦，邀請在地音樂人來共襄盛舉，由於原先只準備1千杯咖啡，不足部分已有多家業者及廠商願意提供協助。

陳其邁感謝有你咖啡會也確定表演團體及曲目，包括：星願烏克麗麗樂團的西子灣、燒餅酸菜蛋、小威等曲目。新古典室內樂團演奏Jesu, joy of man's desiring、天空之城、燒肉粽、四季紅等12首。其餘演唱團體包括藍色狂想、紀華朗&Becca的歌（狼狽二人組）、阿仁&小A（異芒樂團Alien Ray）的歌。

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