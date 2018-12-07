侯友宜尚未接當選證書 新北新人事靜悄悄

2018-12-07 17:01

〔記者何玉華／新北報導〕國民黨高雄市長、台中市長當選人韓國瑜、盧秀燕近日為了小內閣人事，成為各界關注焦點，相形之下，新北市新人事顯得平靜，新北市長當選人侯友宜12月1日在臉書貼文，表示要履行對家人的承諾，好好的陪家人吃飯、小旅行後，沉靜了5天，今早終於再度貼文表示，要邁開腳步帶著新北市繼續打拚。

距離當選已經快2週，侯友宜的當選證書還沒領取，甚至打算等到就職前1週才領取；不過，選委會希望能夠在下週完成送達。

侯友宜在當選後隔天前往新莊武聖廟參拜，第2天稍作休息後，即展開4天的感恩茶會行程；12月1日，侯友宜沒有公開行程，晚間在臉書貼文指出，他要履行對家人的承諾，好好的陪家人吃吃飯，去趟小旅行，把自己充飽電，準備好迎接未來4年的挑戰。

因此，當高雄、台中為了小內閣受到各界注目時，新北市政府未來的人事布局靜悄悄，許多現任官員頻頻被追問「接到電話沒?」，各個都三緘其口；侯友宜之前曾透露，市府團隊未來的異動幅度，將會尊重朱立倫的態度。

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