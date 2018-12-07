賴揆說明選後檢討結果 藍營質疑檢討在哪裡？

行政院長賴清德今天（7日）舉行「說明選後檢討結果」記者會，針對內閣總辭傳聞不斷，賴清德表示，他要跟社會報告，時間一到他也會堅定離開，負起政治責任，不讓檢討淪為空言，但目前仍會率領團隊全力以赴。（記者廖振輝攝）

2018-12-07 12:40

〔記者施曉光／台北報導〕針對行政院長賴清德上午召開「說明選後檢討結果」記者會的談話內容，國民黨發言人洪孟楷中午質疑賴揆「為大局不計毀譽？但國人想看到的檢討在哪呢？」

洪孟楷表示，民眾在九合一選舉對蔡政府投下不信任票，並不是想看賴揆的去留，而是想看見蔡政府的施政回應民意，而綜觀賴清德擔任行政院長1年多時間，目前的內閣團隊真能稱上是「賴內閣」，還是「蔡內閣」？賴揆是否認為與其背蔡英文總統的黑鍋，不如往後趁機一走了之？

他說，無論府院這兩天如何透過媒體放話，仍然無法化解雙方貌合神離的尷尬，越是在鏡頭前用力的證明，越有可能暗潮洶湧，但國人對於民進黨內的鬥爭沒有興趣，只盼賴揆身為最高行政首長，能夠秉持專業中立，為中華民國付出，才是人民想要看到的態度。

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