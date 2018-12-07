賴揆：時間一到將堅定離開 讓總統大破大立

行政院長賴清德在記者會宣布，時間一到將堅定離開，不會讓敗選檢討流於空言。（記者廖振輝）

2018-12-07 10:46

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德在民進黨九合一選舉敗選當天請辭，但獲蔡總統慰留，有關他在明年1月立法院審完中央政府總預算，將再度請辭的傳聞不斷，賴清德今天上午召開記者會宣布，時間一到他會堅定的離開，不會讓敗選檢討流於空言，「只有我離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生」。

至於誰接任閣揆，賴清德說，下任行政院長屬於總統的權責，應該尊重。他說，時間一到會堅定離開，率內閣總辭，在此之前，則率團隊全力以赴。

賴清德上午召開記者會表示，去年9月他堅定地來接任行政院院長，因為當時的執政已經出現問題，他願意協助解這個難局，但「很可惜，經過一年的努力，並沒有成功」。

他指出，11月24日堅定地留下來穩定政局，民進黨已經大敗，但不能夠敗不成軍，不能夠潰敗，更何況在他任內發生的普悠瑪事件，立法院已經排定要他到立法院報告，他也希望能夠就後續的公投事項，向立法院共同妥善處理，也希望讓立法院審議中的預算跟各項法案能夠持續順利地推動。

賴揆說：「現在我也要跟社會報告，時間一到我也會堅定地離開，負起政治責任，不讓檢討流為空言」。

賴清德表示，11月27日他重新回到我曾經服務12年的國會殿堂，全國最高的民意機關接受備詢、接受質詢，「我深刻感受到，民主政治肩負起政治責任是最高的價值」，任何人都不可違背，更何況我是「民主萬歲」的人。

不過，他說，在此之前，他與行政團隊都會全力以赴，不會讓行政空轉，不管是他堅定地來、堅定地留下、或堅定地離開，都不是為了個人，「我不計毀譽，我都是為了大局、都是為了台灣，也只有我離開，總統才有可能大破大立，新的局面才有可能產生」。

經上週六召集各部會首長進行政策檢討會議後，賴揆今天上午在行政院舉行「說明選後檢討結果」記者會，媒體則高度關切其個人去留問題，賴揆的說法，意味著明年1月中央政府總預算審完將離職。

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