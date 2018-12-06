蜜月期結束了！韓國瑜網路聲量狂跌 這兩件事最傷

準高雄市長韓國瑜網路聲量開始急速下墜，還沒上任蜜月期幾乎就結束了。（資料照）

2018-12-06 23:12

〔即時新聞／綜合報導〕準高雄市長韓國瑜日前宣布由涉及吸金案的林國權任市府原民會主委，遭各界批判時，他一開始還護航說，「很難找到聖人」，讓選前力挺他的「館長」急忙切割，「宅神」朱學恒3日更發文，「韓國瑜還沒上任，蜜月期就結束。」根據網路大數據發現，韓國瑜的網路聲量急速下跌，尤其選後開記者坦承過去開車撞死人、小內閣的人事爭議，都讓他負面聲量開始增加。

選舉結束後，民眾也逐漸回歸冷靜，關注的話題則聚焦在韓國瑜小內閣名單以及政策如何落實，「DailyView 網路溫度計」透過《KEYPO大數據關鍵引擎》發現，11月19日高雄市長雙雄世紀辯論結束後，韓國瑜的網路聲量就開始下滑，而近來與韓國瑜有關的聲量高峰，都是較為負面的。

韓國瑜第一個聲量高峰為選前之夜，當時不少媒體都收到消息指出，陳其邁陣營可能會召開記者會，揭露韓國瑜曾開車撞死人的消息，但立刻被雙方陣營否認；選舉過後則有週刊爆出確有此事，韓國瑜對此回應雙方已和解，也受到法院懲罰；11月29日記者會當天，關於車禍的討論就達到3萬0585筆。

再來韓國瑜聲量高峰則是他的小內閣人事爭議，他在3日宣布任命涉及吸金案的林國權為市府原民會主委，起初遭各界批判時，他竟還護航說「很難找到聖人」，林國權眼看風波鬧大，事後自己出面宣布放棄接任，但對韓國瑜的傷害已造成。

韓國瑜這項人事命令讓選前相當支持他的館長非常不滿，氣得在直播痛批，「什麼人不選，竟然選一個有詐欺，根本是酬庸政治。」沒多久更光速切割，「從今爾後韓國瑜殺人放火與小弟無關！」連慶祝他當選而南下高雄發雞排的朱學恒都無法接受，感嘆「還沒上任蜜月期就過了」。

《網路溫度計》也強調，選舉結束後議題聲量確實會下滑，但負面消息開始變多，顯示這股「韓流」也逐漸退燒中。

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