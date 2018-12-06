鄭文燦估能贏20萬票 陳學聖反酸：勝負不是他一個人說了算

2018-12-06 16:46

〔記者李容萍／桃園報導〕順利連任的桃園市長鄭文燦選後曾說，這次選舉預計能贏20萬票，但公投綁大選造成投票率低。對此，對手陳學聖不以為然地說，中選會荒腔走板的行為，不僅中央執政的民進黨要負起責任，桃園市政府身為選委會重要支援單位也難辭其咎，還說「選舉勝負不是鄭文燦一個人說了算」，以藍營整體得票數若加上楊麗環瓜分的5萬多票，他和鄭文燦的差距是在10萬票以內，藍營若不分裂，勝負會更加接近。

陳學聖說，2018地方大選和公投一併舉行，選委會整體選務規劃飽受批評，公投綁大選已產生時間上的影響，未來是否要繼續將兩者共同舉辦有討論空間。而且依過往的大選結果來看，投票率越高對於國民黨越有利，這次因排隊時間導致投票率低，對他的影響是大於鄭文燦的。

陳學聖還說，藍營整體得票數若加上楊麗環瓜分的5萬多票，和鄭文燦的差距是在10萬票以內，藍營若不分裂，勝負會更加接近。至於楊麗環為何執意要參選到底，辜負一路栽培她的國民黨、傷害支持者，各界迄今仍是眾說紛紜。

鄭文燦4年前以49萬2414票、得票率51.00％當選首屆桃園市長，險勝對手吳志揚近3萬票，今年得票數顯著成長拿下55萬2330票，大勝對手陳學聖14萬5096票，在民進黨多個縣市慘敗的局面下，選舉結果相對漂亮。

鄭文燦在政論節目上說，公投綁大選造成投票大排長龍令人不耐，連上萬名選務人員也不敢請假投票，造成投票率變低，他選前預估贏對手贏到20萬張票，顯然最後有差距，估計至少少贏對手約5萬票。

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