賴揆拍板2030年推動雙語國家 八大策略提升國家競爭力

行政院長賴清德拍板「2030雙語國家政策發展藍圖」。（資料照）

2018-12-06 12:34

〔記者李欣芳／台北報導〕台灣將邁向雙語國家！行政院長賴清德今天拍板「2030雙語國家政策發展藍圖」，公部門將帶頭推動公務逐步雙語化，政府招標文件、證照考試也將逐步雙語化等，教育部更預計3個月內提出修法案，擴大在中小學推行英語授課。

依規劃，將由公部門帶頭推動8大策略，包括各部會官網全面雙語化、與外國人相關文書雙語化、提升文教場館的雙語服務、公共場域第一線服務雙語化、政府公開資訊雙語化、與外國人相關文書雙語化、培育公務人員英語溝通力，全國技術士技能檢定考試及證照雙語化。

賴清德今天上午主持院會表示，推動「雙語國家」為政府重大政策，有助於提升國家的競爭力，感謝國發會及各相關部會共同協力規劃提出本藍圖。後續請各部會就本藍圖所提各項策略，務必戮力推動，以展現政府推動雙語國家政策的決心。

賴揆說，這項藍圖與以往推動之雙語政策不同之處，在於這次係為提升國家整體競爭力，而非如以往以考試為目的；重視的是提升國人英語力，而非僅有硬體環境的建置；此次盼帶動全民學習英語的風氣，而非僅針對學生；而政府相關措施係以需求面出發，而非單純強調供給面。

他表示，在推動策略中，「推動教育體系的雙語活化」為重中之重，請教育部儘速鬆綁相關法規，於3個月內送立法院審議。另各部會除推動針對業管客群的策略之外，公務人員應加強提升英語力，正副首長亦應強化英語溝通能力，以利於第一時間透過國際媒體發布重要訊息。

賴清德說，此案請各部會善用現有的資源，國發會不特別編列預算，但各部會可運用自己原有的預算勻支辦理，以最小成本創造最大效益的概念，達成「以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家」之願景。惟教育部如需額外預算執行本案，請務實編列。

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