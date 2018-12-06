韓國瑜就職穿什麼？實踐高雄校區師生設計

2018-12-06 11:52

〔記者葛祐豪／高雄報導〕準高雄市長韓國瑜總是穿著藍色襯衫，就職當天他穿什麼？引發外界好奇，即將接掌高雄市新聞局長的王淺秋今天表示，當天韓國瑜形象，將聯手在地的實踐大學高雄校區設計校系，鼓勵高雄子弟發揮年輕創意。

競選期間的韓國瑜，總是身著藍色襯衫，挽起袖子，給選民親近及連結勞動階層的印象，在這股「韓流」中，給人留下深刻的印象，還造成藍色襯衫熱銷。

即將接掌高雄市新聞局長的王淺秋今早表示，在高雄市長就職典禮的籌劃上，韓國瑜市長的形象，將委託實踐大學高雄校區時尚設計學系設計打理。

王淺秋說，該系由曾經獲得WSD（World Stage Design）服裝設計金獎的知名劇場服裝設計師林恒正教授，將帶領謝宜彣老師，與時尚系的傑出系友、新世代西服品牌「GAUTE 」主理人李聲浩，聯手打造韓國瑜就職典禮的服裝造型，請民眾拭目以待。

王淺秋強調，這也展現出韓國瑜準市長深耕高雄在地，鼓勵年輕創意，發展文創產業的企圖與決心。

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