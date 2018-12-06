美參院通過法案 鼓勵定期對台軍售、高階官員互訪

美國參議院通過2018年「亞洲再保證倡議法案」（ARIA）。（法新社）

2018-12-06 10:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國參議院通過2018年「亞洲再保證倡議法案」（ARIA），涉台項目包含美政府應定期對台軍售、落實「台灣旅行法」鼓勵高階官員互訪等，進一步提升台美關係。

綜合媒體報導，「2018年亞洲再保證倡議法案」今年4月由美國參議員賈德納提出，參議員盧比歐、卡登、馬基與楊恩擔任共同提案人。法案主要聚焦印太地區，從國家安全與經濟政策來促進美國利益，同時推廣美國民主、人權與法治價值，並提供印太地區盟邦免於遭敵人侵犯的保證。

台灣方面，法案重申美國基於台灣關係法與六項保證對台灣的安全承諾，支持對台灣軍售常態化，促進雙方外交與國防接觸。賈德納在推特上表示，ARIA是針對亞洲所推出的全面性發展框架，藉由幫助盟友來發展美國利益，像是創造貿易、就業機會，並在印太地區推廣美國價值，

法案還授權連續5年，每年撥款1.5億美元來支持民主、法治與公民社會，包括在解決人口販運的問題上付出更多努力；授權美國對違反人權者進行制裁；每年1000萬美元用於支持北韓的資訊自由等。

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