小英vs.馬英九！1張圖秒懂施政大勝馬政府時期

2018-12-05 20:14

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文的施政表現在九合一大選後備受關注，民進黨也面臨各界批評聲浪，但有網友發現小英執政以來，全國舉債、股市均量、房價、基本薪資與貿易出口狀況，都比馬政府時期更佳。

臉書粉絲專頁「我是台灣人」貼出表單，當中以蔡英文與前總統馬英九做評比，小英上台後貿易出口連24紅，相較於馬下台前連16黑更佳；基本薪資方面，小英總統在2年半內共調漲3092元，馬英九則是在8年任期內調漲2728元；馬政府時期房價高漲，到了小英任內漲勢趨緩。

該表單深入表明，小英執政後的台股均量「全年破千億」，也創下「史上最長萬點」紀錄，馬政府時期全年只有500至700億元交易量相對遜色；舉債方面，小英總統上任2年半來共減少95億元，馬英九則在8年任期內增加1.73兆元。

許多網友看完表單後，均對小英施政表示肯定，紛紛留言指出「一堆人憑感覺罵她，無言」、「其實我也搞不懂台灣人到底在罵什麼」、「正確資訊要常報出來」、「怎麼做都有人有意見，但只要對國家有利就可以！」、「沒死過，不知道活著的時候的好」、「全球無知排名第三並非浪得虛名」。

臉書粉絲專頁「我是台灣人」全文

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