接見日華親善協會會長 總統：共促兩國企業第三國合作

2018-12-05 12:16

〔記者蘇永耀／台北報導〕蔡英文總統今日上午接見日華親善協會全國連合會會長藤井孝男夫婦，盼藤井會長能夠持續支持臺灣，促成日本政府推薦臺灣加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），並共同促成臺日兩國企業在第三國的經濟合作。

總統致詞時表示，藤井會長是臺灣的老朋友，訪問臺灣高達27次，在擔任「日華懇」幹事長期間，促成許多臺日交流具體進展，她要特別表達歡迎及感謝之意。

總統指出，藤井會長於今年7月就任「日華親善協會全國連合會」會長，她相信，以藤井會長對臺灣的了解和友誼，臺日兩國的實質合作，一定會持續發展和茁壯。

總統提到，臺灣和日本的貿易總額高達628億美元，因此，臺灣如果能夠加入CPTPP，對日本來說也有重要的戰略利益。

總統表示，我們也注意到安倍首相訪中時曾經表達「任何國家或地區只要符合CPTPP的高標準，都有資格申請加盟」。藤井會長在日本政壇有舉足輕重的影響力，希望他能夠繼續支持臺灣，促成日本政府推薦臺灣加入CPTPP。

最後，總統說，藤井會長對越南事務相當熟稔，政府也期待他能夠共同促成臺日兩國企業在第三國的經濟合作。

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