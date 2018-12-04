卸任農委會主委 林聰賢：回宜蘭蹲點 沒有再選舉打算

農委會主委林聰賢今天今天正式卸任，上車時向同仁道別。（記者劉信德攝）

2018-12-04 19:26

〔記者吳欣恬／台北報導〕農委會主委林聰賢今（4）日正式卸任，他坦然接受民意的考驗。林聰賢說，卸任後他計畫先環台一圈，和過去在農委會一起努力過的夥伴對話，看有什麼幫忙的。他也強調，之後回宜蘭蹲點，沒有再投入選舉的打算。

林聰賢說，選舉是民意的考驗，執政團隊每個部會都要審慎面對民意的呈現，農委會今年一些議題，例如產銷失衡，和一些政策推動，或許農漁民還沒有直接感受到。

林聰賢說，他去年2月來報到，就想著農業一些傳統結構要如何轉型和調整，在任1年9個多月都在面對問題、調整結構。他說，或許短時間還看不到階段性的結果，但現在所調動的政策目標，包括全國農業會議所的73項結論，對下一階段的台灣農業是一個非常重要的奠基。他說，這都是一棒接一棒的，他這一棒到這邊，願意接受民意的考驗，為政策負責。

林聰賢表示，他在農委會的期間學了很多、獲得很多專業能量，他要帶著這些能量，繼續和農漁民一起來為農產業來付出。因此未來他願意回鄉蹲點，幫忙做農村再生、推動有機農業，甚至直接跟農漁民對談，扮演農委會最重要的民間夥伴，持續為農業努力。

被問到蹲點是要為4年後備戰嗎？林聰賢回應，沒有再選舉的考量。

至於行政院長賴清德傳出在總預算過後也要辭，林聰賢指出，民主政治就是責任政治，賴清德現在是忍辱負重，希望等預算通過後，下一階段再跟國人報告，這部分他無法代為發言。林聰賢說，政院團隊都很願意為台灣付出心力，雖然階段目標沒辦法得到回響，就應該反省檢討、重新調整步伐，這是應該要做的。

林聰賢表示，在農委會的期間，除了馬祖，其他21縣市他都走遍了，接下來卸任後也要在台灣走一圈，和過去曾經努力過的夥伴對話和分享，看有什麼可以幫忙的。

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