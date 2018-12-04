吳音寧想把菜渣變資源 陳世雄：得罪既得利益者遭反擊

陳世雄說，吳音寧是做實事的人，反遭政治伏擊。（記者顏宏駿攝）

2018-12-04 16:18

〔記者顏宏駿／彰化報導〕北農每日交的菜量多達4、5萬公噸，總會出現近40公噸的菜渣，過去都是委託別人載運送到垃圾場，吳音寧有意改革，但還沒成功就被解職下台！

吳音寧下台後，許多人為她說話，昔日她想做的改革也一一浮出檯面，前明道大學校長陳世雄說，吳音寧是「做實事的人」，是「政治把她圈住」，今年初他接到吳音寧電話，吳音寧說，北農每天產生37公噸的菜渣，都外包給業者處理，業者不斷提高價錢，她覺得「這是可利用的資源，不用外包給人」。

陳世雄表示，吳音寧輾轉得知他在做黑水虻分解廚餘，便有意了解，雖然後來雖沒談成，但吳音寧想把菜渣資源再利用，不用「外包給人」這是過去北農總經理從未想過的，只是受限於法令規章，北農的菜渣「白白送給人」，還要付給人處理費，這一切都是僵化的法令使然，吳音寧想要改變現狀，又得回頭去解法條的結。

陳世雄說，談到法令，依法身為北農總經理的吳音寧是不用到議會質詢，因為市府已有董事長作北農的代表，這已足夠，為什麼「專業經理人」要被「政治」拖在議會，吳音寧不是不尊重議會，而是尊重國家的法令，但議員及社會大眾反而「積非成是」，以為吳音寧不到議會接受質詢是錯的。

陳世雄感慨，殘菜、菜渣都是「北農的資源」，過去總經理把它當作「順水人事」，但只有吳音寧敢動，得罪既得利益者，反遭「政治」攻擊。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/