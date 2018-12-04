爆料賴揆辭任時間點？ 段宜康：語言不夠精確造成誤解

民進黨立委段宜康。（記者謝君臨攝）

2018-12-04 10:48

〔記者謝君臨／台北報導〕針對有媒體報導民進黨立委段宜康爆料，行政院長賴清德將在處理完總預算案後辭任，段今澄清，強調有關賴的辭職時間，他並未從賴那得到任何訊息，只是根據客觀事實提供他的判斷，可能他使用的語言不夠精確，造成誤解。

段宜康表示，昨天媒體問到賴院長應否辭職負責，賴揆已在第一時間請辭，後來接受慰留，當時賴講得不是很明確，表示希望留下來穩定政局，包括處理完總預算、前瞻計畫等，他從賴提出留任的原因，研判賴應不會留太久，如果留任，最主要是為了2020年的選戰，可能提出的理由會更積極，而非僅是穩定政局。

此外，上週賴宣布接受3位部長的請辭，今天要發布接任人選，如果是由次長代理，代表賴應不會久留，如果要久留，應該要發布新的人選，這是他的判斷。段說，昨天他講完之後大家好像如獲至寶，可能他使用的語言不夠精確，造成大家誤解，至於賴確切的辭任時間，則應該問賴本人。

針對媒體詢問黨主席是否由黨內「中生代」成員承擔，段認為，本次選舉多位黨員年齡約在50多歲，也算中生代，對他們而言，早已承擔重任；他認為，「中生代」這三個字一定要再精確，或許跟民進黨權力運作更遠的人，說不定更適合。

段宜康說，大家提到立法院長蘇嘉全，他雖不一定符合中生代的定義，但他認為蘇辭院長是重大犧牲，無法理解為何各界反應不好，可能也因為這樣，被點名的中生代人選會有所顧慮，被質疑「為什麼是你呢？」考量現在的社會氛圍，黨主席有更重要的象徵意義，他相信會有適當的人選出來。

被問到黨內有聲音認為，賴如果繼續擔任閣揆，是在耗損自己的政治能量；段認為，他所認識的賴院長，應該不會替他個人的評價做考量，權力越大的越需承擔責任，如果賴留任無法達到其目的，無助於民進黨的穩定，他猜側賴應會做出選擇，考慮留任是對民進黨有益，或是拖慢民進黨大開大闔的腳步。

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