台中花博滿月 盧秀燕：花博是好產品，將好好行銷

2018-12-03 13:29

〔記者張菁雅／台中報導〕台中花博開幕已滿1個月，台中市長當選人盧秀燕今日接受廣播節目專訪時表示，花博從爭取到結束跨越3位市長，在她任內要好好行銷，因為花博是好產品，她會促成花博經濟，增加台中市相關產業的收入。

台中花博在11月3日開幕，展期到明年4月24日。盧秀燕表示，花博跨越3位市長，前市長胡志強爭取而來，並編列預算86億元，現任市長林佳龍建設完成，而大半展期在她任內，她任內要好好行銷花博，因為花博是好產品。

盧秀燕說，她前兩天去看花博，外界以為因應明年元旦起台中市民及全國12歲以下兒童免費參觀，其實不是，她是要幫花博打廣告，因為她出現就會有媒體採訪；另外，她要促成花博經濟，所以推出全國12歲以下兒童免費措施，本來有些外縣市民眾不來看花博，因為兒童免費就會想來，一家四口可省掉2張門票，父母只要買2張門票，到台中後，交通、餐飲、住宿、伴手禮等業者都有收入。

至於台中市政府與國際園藝生產者協會（AIPH）的合約關係，盧秀燕說，她看過合約，市府必須支付門票收入的1％給AIPH，當時門票收入預估是16.8億元，所以市府要支付AIPH 1680萬元，這筆費用在今年及明年預算已經編列。她也強調，花博經濟不是要增加AIPH的收入，而是增加台中市業者的收入。

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