看好真除交通部長 立委封王國材「最佳工具人」

2018-12-03 09:50

〔記者陳宜加／台北報導〕交通部長吳宏謀明天將卸任，由交通部政次王國材代理，外界看好有機會真除。立委鄭寶清今天質詢時打趣表示，王國材宛如「大聯盟小熊隊MVP」，也是交通部最佳工具人，擔任部長並不意外。王國材只說，代理期間全力以赴。

鄭寶清說，王國材是大聯盟小熊隊MVP、全能球員，也是交通部最佳工具人，任內經歷兩任部長，目前也是最資深次長，更曾經代理郵政、港務、航空、圓山飯店多元類型，如今代理交通部長，外界看好有機會真除。

王國材也自嘲自己是工具人，但比他優秀的人還有很多。鄭寶清說，外界認為王國材擔任部長並不意外，樂觀其成，但王國材表示沒有期待、代理什麼就做好什麼，鄭寶清問有沒有信心，王國材不回答假設性問題，代理期間一定要做好。

立法院交通委員會今天審查交通部預算，根據交通部報告，明年度預計收入581.47億元、較今年增加6.77億元；支出則預計820.7億元，較今年增加56.62億元；第二期前瞻特別預算治109年編列581.13億元，增加356億餘元。

至於交通部附屬單位，台鐵明年預計虧損21.81億元，主因新車採購案進行中，中華郵政、台灣港務公司、桃機公司明年均預計有50億至80億元盈餘。

交通部政次王國材表示，交通部施政目標為落實交通安全、提升管理效率、精進服務品質、善用智慧創新、追求環境永續。重視人、運具、路的安全，明年將投入135.75億元，包括新興科技執法、加強電動車輛、新車安全評等等措施。

針對道路交通安全，王國材表示，明年將強化速度管理、科技輔助執法、酒駕防制、年輕族群機車安全與高齡者交安宣導、補助各縣市道安經費、提升機車風險意識等；另將提升道路品質、優化台鐵路線與國道、公路建設、捷運系統。

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