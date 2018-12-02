柯Ｐ謝票感恩簽唱會 拍好拍滿5小時

柯文哲唱歌感謝支持者。（記者方賓照攝）

2018-12-02 22:29

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲以三千多票差距驚險連任，今天下午在市府前廣場舉辦「阿北回來了」感恩簽唱會，答謝58萬張選票，以及柯粉們一路相挺。柯文哲不但從下午4點左右開始簽名、合照至晚上約9點40分，最後還上台熱唱拿手曲目「挪威的森林」、「用心良苦」，並加碼放送「堅持」，聽得台下如癡如醉，給柯粉大大滿足的5個小時。

根據主辦單位提供數據，整場活動排隊人等簽名合照的人數超過8千人，現場流動人數最高峰超過3萬人，晚間（目前）現場超過1萬人。

「阿北回來了」感恩簽唱會下午兩點展開，柯文哲約四點左右抵達現場，大批熱情民眾夾道歡呼。柯文哲簡短致詞後展開馬拉松式簽名拍照模式，原本預計晚間九點柯文哲會再度上台致詞，但因排隊人數太多，延後至約九點四十分柯才得以上台，接連高歌「挪威的森林」、「用心良苦」、「堅持」三首拿手曲目，氣氛熱烈。

而力挺柯文哲的藝人謝和弦、十一歲街頭歌手白芯羽今也到場表演，共襄盛舉。謝和弦看著滿滿的拍照人潮，更自嘲「阿北還沒下班，我怎麼可以下班」，接受台下觀眾點唱，嗨翻全場。

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