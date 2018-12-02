大選綁公投亂象 中選會：増投票所、檢討公投舉行時間

中選會坦言，投票日當日大排長龍，未有效紓解人潮，確實有疏失。（資料照）

2018-12-02 14:15

〔記者林良昇／台北報導〕九合一大選落幕，選務亂象叢生，各界罵翻，立法院內政委員會明將邀中選會針對九合一選舉與公投選務進行專題報告，中選會坦言，投票日當日大排長龍，未有效紓解人潮，確實有疏失，未來將增設投票所，並為使民眾充分了解公投案內容及選務工作準備需要，研議檢討公投舉行時間。

中選會報告指出，全國性公投案第7案至第16案均於10月間公告成立，距離投票日僅1個月餘，各縣市投票所設置地點於8月間確定，短時間內難以增設投票所，因投票所內空間大小，設置圈票處遮屏數量有限，且公投票張數多，選民領、圈、投票時間加長，致投票當日各地投票所外出現大量排隊人潮。已再增購3503個公投用遮屏於投票日使用。

中選會表示，投票日出現民眾排隊大排長龍的情況，中選會即請各縣市選委會因地制宜，依需要將選舉遮屏改成公投遮屏，或增加遮屏，但仍未有效紓解公投排隊人潮，造成國人投票不便，引發民怨，中選會確有疏失。

對於部分投票所仍在投票，其他投票所已在開票的現象，中選會在報告中表示，選罷法規定，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。投票所於投票完畢後，即改為開票所，當眾唱名開票，均依法律規定辦理。

中選會也指出，因應本次選舉及公投需要，各投開票所共計動員29萬5904人，其中有超過三分之一之工作人員為首次參與選務，未有選舉實際經驗。面對投票所大量排隊人潮及民眾抱怨所帶來的壓力，部分工作人員現場因應及處置行為或有瑕疵，或有未盡符合投開票標準作業程序的情形。

對於選務工作檢討改進，中選會表示，將於12月上旬召開全國選務工作檢討會議，邀集各縣市選委會，就執行層面及法規層面，全面進行徹底檢討。

中選會指出，今年大選投票所，直轄市及市以每投票所選舉人數在1500人以內為原則，縣及直轄市山地原住民區投票所以每所1300人以內為原則，而超過1800人應分設投票所，依據此次選舉及公投辦理經驗，每1投票所選舉人人數及投票權人人數允宜予以下修。因應投票所增設，將全面清查增設投票所設置地點，

中選會報告也指出，本次選舉及公投採取「選舉領、投，公投領、投」，未來配合選舉合併舉行公投將為常態，且因應公投案件數量增加，將研議簡化公投投開票作業流程，包括檢討投票所動線、有效分流方式、公投票印製及開票方式。

中選會也說，依據公投法第23條規定，主管機關應於公投案公告成立後1個月起至6個月內舉行公投，該期間內有全國性選舉時，應與該選舉同日舉行。但為使民眾有充分時間瞭解公投案內容，以及應選務工作準備需要，中選會將研議檢討公投舉行時間，並提出修法建議。

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