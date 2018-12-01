批盧秀燕搞不懂山手線 洪慈庸嘆準市長「不能再狀況外」

2018-12-01 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨台中準市長盧秀燕日前提出暫緩鐵路山手線，今（1）日總統蔡英文指出山手線對中部地區非常重要，希望盧能再好好想想。而盧秀燕得知總統回應則表示，只要捷運、山手線二者都兼顧，山手線的預算不會排擠到捷運藍線，當然欣然接受。對此時代力量立委洪慈庸認為盧秀燕根本沒搞清楚狀況，更直接表示根本沒有「山手線排擠捷運預算」的問題。

洪慈庸今晚在臉書發文，表示山手線「必定由中央的交通部鐵道局負責執行，不管總經費編多少，建設經費也絕對是中央要主責出錢」，台中市之所以要出錢，是因為山手線是台中市要求的建設，所以必須出一筆配合款。

洪慈庸也表示，捷運藍線與山手線兩個建設的預算計畫根本不同，也都各自納入前瞻計畫中。捷運是台中市交通局要負責、並由中央補助；山手線則是中央的鐵道局要主責處理，因此從頭到尾，都沒有「山手線排擠捷運預算」的問題。

洪慈庸批評，包含捷運、山手線等建設和補助，都是過去兩年多來，多名在地立委們在中央拼死拼活爭取而來的，盧秀燕準市長早已擔任在地立委20餘年，如果還對中央的鐵道建設不清楚，那真的是萬萬不該。最後她也表示「千拜託萬拜託，新的台中市府，如果要替台中鄉親爭取完整的福利，絕對不能再狀況外了。」

洪慈庸臉書全文

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